也門叛軍導彈 襲運物資美船

貨船Sea Champion號遭青年運動攻擊。

【本報綜合報道】美國中央司令部周三公布，也門叛軍青年運動周一向一艘美國擁有的貨船發射兩枚反艦彈道導彈，遇襲貨船當時運送人道主義物資往也門亞丁省。

美毀青年運動導彈發射器 美國中央司令部在聲明表示，青年運動當地時間周一下午12時30分至1時50分，向懸掛希臘國旗的貨船Sea Champion號發射反艦彈道導彈，其中一枚在貨船附近爆炸，貨船輕微損毀。船上裝載運往亞丁省的穀物，它過去5年亦11次運送人道主義物資到也門。聲明指出，青年運動對紅海地區的攻擊加劇也門人道主義需求，這些活動直接危及也門的食品進口和人道主義援助，美方致力打擊青年運動的惡意活動。

同日傍晚約5時，美方部隊鎖定並摧毀也門境內青年運動據點防空導彈發射器。晚上6時40分，青年運動發射一枚反艦彈道導彈，沒擊中商船或軍艦；晚上7時20分，一架單向攻擊無人機襲擊懸掛馬紹爾群島國旗、由美國擁有的貨船，貨船輕微損毀，沒有傷亡，繼續航行前往意大利。55分鐘後，美方部隊摧毀也門西部一架準備發射攻擊紅海船艦的單向攻擊無人機。此外，從周一晚上8時到周二凌晨零時30分，美國及聯軍戰機和軍艦在紅海和亞丁灣擊落10架單向攻擊無人機。凌晨零時30分，美國神盾驅逐艦拉布恩號發現一枚反艦巡航導彈來襲，最終擊落導彈。