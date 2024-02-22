朝導彈供俄襲烏 零件多涉美國製

英報告料安理會制裁「廢武功」 周六是俄羅斯全面入侵烏克蘭兩周年，英國一個調查武裝衝突軍火供應的機構周二發表報告，表示俄羅斯近期用於攻擊烏克蘭的北韓彈道導彈，採用大量非朝製國內零件，其中四分之三與設在美國的公司有關。調查揭示北韓成功規避已經實施18年的聯合國安理會制裁，建立一個強大採購網絡及生產先進武器。

衝突武器研究上月27日及本月1日派出調查團隊，記錄烏克蘭哈爾科夫上月2日發現的北韓彈道導彈殘骸，型號可能是KN23或KN24戰術地對地彈道導彈；記錄對象是導航系統的電子零件，結果發現很多零件是近期生產，涉及的公司主要以美國為基地。記錄的超過290件零件涉及50個不同型號，調查團隊成功從中識別26間總部設在8個國家及地區的公司，分布在中國大陸、德國、日本、荷蘭、新加坡、瑞士、台灣、美國；這些零件與美國、歐洲、亞洲的公司有關之比例，分別是75%、16%、9%。

平壤已建強大採購網絡 調查團隊同時發現這些零件的生產日期，一半記錄的零件有可以識別之日期編碼，當中超過75%零件2021年至2023年生產，由此推斷北韓不可能去年3月前組裝涉事彈道導彈。這項發現顯示，北韓能夠短時間內，向俄羅斯交付近期生產的彈道導彈。

報告得出三大主要結論，第一是北韓能夠生產先進武器，並與去年出廠的零件整合，顯示聯合國安理會2006年實施、禁止北韓生產彈道導彈的制裁失效。其次是北韓面對國際制裁長期實施，仍然能夠向俄羅斯交付有關武器。最後是針對非朝製國內零件比例高的情況，認為北韓已經擁有一個規避制裁、不被外界發現的採購網絡。

伊朗武器亦用外國零件 俄羅斯也依賴伊朗武器援助，衝突武器研究指出，不論是俄方用於烏克蘭戰場的朝製或伊製武器，都採用大量非國內製零件，反映商用半導體零件出口規定及管制當前面對的挑戰。與此同時，這些大量使用外國製零件的軍火，說明伊朗、北韓、俄羅斯為了維持本國軍火的生產進度，對非國內科技的依賴程度。報告認為，外界應該關注半導體行業經第三國分銷的情況，確保出口管制有效及制裁得到全面執行。本報綜合報道