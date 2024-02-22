美魚鷹運輸機或數周內復飛

【本報綜合報道】美國空軍一架魚鷹運輸機去年11月底在日本失事墮海，機上全部8名機員罹難，是該款飛機不足兩年內第4宗致命事故。美國空軍特種作戰司令部表示，已經確認事故時發生機件故障，但確實成因尚未查出。目前美國空軍、海軍、海軍陸戰隊的魚鷹運輸機全面停飛，軍方現時預期或很快復飛，可能數周內成事。

確認機件故障 美國傳媒周二引述知悉調查進展的人士報道，初步調查顯示事故可能涉及魚鷹運輸機螺旋槳旋翼變速箱。這款飛機可以如直升機般垂直升降，配備的旋翼使之能夠如雙螺旋槳飛機般高速飛行。大部分魚鷹運輸機在美國海軍陸戰隊服役，空軍及海軍也是用家之一，海外用家目前只有日本自衞隊；美日部隊事後全面停飛這款軍機。

美國國防部表示，軍方領導層正在努力為軍中人員，盡可能提供最安全及最可靠的飛機，強調人員的安全及福祉、魚鷹運輸機的可靠性，都繼續是判斷復飛的討論之優先事宜。

值得留意的是，受魚鷹運輸機全面停飛事件影響，使用這款軍機用作運輸的美國海軍部分航空母艦，被迫「走回頭路」，使用只剩餘少數的上一代艦載運輸機。