美指俄太空部署核武 普京否認

【本報綜合報道】美國傳媒周二引述知情人士報道，美國已經通知盟友，俄羅斯可能最快今年在太空部署核反衞星武器或模擬彈頭，並正在研發利用核武破壞衞星的太空能力。俄羅斯總統普京同日回應指控時表示，俄方堅決反對在太空部署核武。

傳欲透過中印勸阻 俄羅斯被指計劃在太空部署核武的消息，最先由美國國會眾議院情報委員會透露；美國總統拜登其後表示，俄方確實正在研發反衞星的太空武器，但提到對方還未作出在太空部署的決定。美國傳媒引述消息報道，美國政府目前評估認為，俄羅斯沒有引爆任何軌道武器的計劃，但指出在軌道引發一場核爆炸，有機會影響三分之一衞星及地球通訊系統。知情人士同時透露，美國正在聯同盟友透過「中間人」、被指對俄羅斯有更多影響力的中國及印度，試圖勸阻俄方不要運用有關的太空能力。

也有美國傳媒引述知情人士報道，美方情報顯示俄羅斯或計劃測試一個具備核能力、部署太空的反衞星武器；一旦成功發射把武器送上軌道，將展示其可以在太空引爆核武的能力，破壞其他國家用於通訊、互聯網、軍事行動的衞星。美國高級情報及政府官員花上超過一年時間，追蹤俄羅斯生產部署太空的核反衞星武器進展，收集有關其設計、組裝、測試的情報，但近期愈來愈擔心俄方可能把武器送上軌道。

普京周二在克里姆林宮聽取國防部長紹伊古匯報，提到有關美國等西方國家炒作俄方在太空部署核武的問題。他指出在上述問題上，俄方立場明確及透明，呼籲遵守所有現有相關協議。紹伊古稱俄方沒有在太空部署核武，西方國家對此非常清楚。