美哨兵型洲際導彈 彈頭罩成功分離

【本報綜合報道】美國正在對核三位一體打擊力量現代化，其中被指嚴重超支的陸基洲際彈道導彈項目，近日取得重要進展。美國防務企業諾斯諾普格魯曼周二宣布，哨兵型洲際彈道導彈成功實施彈頭罩分離，確保實戰時可以向目標投放核彈頭。

諾斯諾普格魯曼表示，彈頭罩飛離測試在加州中國湖海軍航空武器站進行，又發布彈頭罩在兩個火箭引擎協助下分離的照片。這項測試驗證置在哨兵型洲際彈道導彈頂部的彈頭罩，不會擊中導彈的封閉載荷，這對成功實施任務十分關鍵。每枚哨兵型洲際彈道導彈搭載一枚核彈頭，放在一個重返大氣層載具內，兩者由彈頭罩覆蓋。

洲際彈道導彈在實戰發射後，導彈最前方一級彈身將飛至地球大氣層外；當它抵達指定位置後，彈頭罩首先與彈身分離，導彈的封閉載荷其後移動至打擊目標上方，最後投放裝有核彈頭的重返大氣層載具。哨兵型洲際彈道導彈仍然處於研發階段，美國空軍計劃最快2030年代開始，陸續取代現役總數400枚民兵3型洲際彈道導彈。

路州基地建核武儲存設施 與此同時，美國科學家聯盟周二引述衞星圖像指出，路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地開始建設新的核武儲存及處理設施，完工後該基地將相隔大約20年後再次擁有儲存核武的能力。由於該設施預計兩年後完成，美國科學家聯盟認為它將儲存現役配備核彈頭的空射巡航導彈，最快2030年接收搭載核彈頭的長程防區外巡航導彈。