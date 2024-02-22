英下一代核潛 2030年代服役

【本報綜合報道】戰略核潛艇與潛射彈道導彈是英國唯一的核威懾手段，任何時候總有一艘潛艇出海巡航執行「持續海上威懾」行動。英國也與盟友美國同時研發新一代戰略核潛艇，預計首艦最快2030年代初期服役，取代今次試射失敗的先鋒號。

英國目前擁有4艘先鋒級戰略核潛艇，在「持續海上威懾」態勢下，其中一艘處於出海部署狀態，準備隨時根據命令發射配備核彈頭的潛射彈道導彈；另有兩艘留在基地，它們可以在接到通知後短時間內出海；至於餘下一艘進行大修，因此無法迅速出擊。每艘先鋒級搭載最多16枚潛射彈道導彈，艦上核彈頭數量大約40枚。

英擁有大約225枚核彈頭 英國現時擁有大約225枚核彈頭，其中最多120枚可以提供給合共3艘先鋒級戰略核潛艇搭載使用。

英國下一代戰略核潛艇是無畏級，該級潛艇數量與先鋒級同為4艘，但搭載的潛射彈道導彈數量減少4枚至最多12枚。當無畏級首艦無畏號2030年代初期成軍時，其取代的對象先鋒號屆時艦齡已經38年。

英國有評論指出，雖然今次試射導彈失敗確實引起關注，但該武器系統整體而言依然可靠，外界更應該關注先鋒級戰略核潛艇「年事已高」的情況。惟基於極度敏感的性質，外界可能永遠無法知道兩次試射失敗的原因。