三叉戟潛射導彈 佛州測試嘗敗果 英核威懾力再受挫

英國傳媒周二披露，英國繼2016年後連續第二次從戰略核潛艇試射核導彈失敗，該枚由美國提供的導彈發射後無法點火，在潛艇附近墜落大西洋，英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）與第一海務大臣本‧基（Ben Key）全程直擊。在野工黨稱事件令人關注，要求當局保證不會影響英方核威懾行動的有效性。

事發上月30日，英國皇家海軍戰略核潛艇先鋒號在美國佛羅里達州卡納維拉爾港對出海域，試射一枚沒有搭載核彈頭的三叉戟2型D5潛射彈道導彈。根據事前發布有效期為上月30日至本月4日的航行警告，導彈原本應該從位於水下的潛艇彈出水面後，第一級推進器火箭引擎隨即點火，目標是把重返大氣層載具墜落至大西洋中部海域。導彈發射區距離佛羅里達州海岸80公里至90公里，飛行距離約5,900公里。

發射後未點火墜海 當先鋒號官兵順利完成演習後，導彈成功從發射管彈出水面，但第一級推進器火箭引擎未有點火，並墜落在潛艇附近「石沉大海」；當時潛艇位於水下發射深度，沒有被導彈擊中。英國皇家海軍立即展開調查，並搜索海床打撈導彈殘骸。英國1994年至今12度試射三叉戟2型D5潛射彈道導彈，最近兩次試射均失敗；上一次是2016年6月，導彈順利點火但偏離飛行路線，據報飛向美國本土，最終自動自我摧毀。

英稱核潛通過測試 英國國防部發表聲明回應，指出先鋒號及官兵在最近一次「示範及試航行動」通過所有測試，證明他們已經完全具備執行英方「持續海上威懾」行動的能力；測試亦再次肯定英國核威懾的有效性，但實施期間出現異常。英國國防部以國家安全為由，拒絕提供進一步相關訊息，只是強調「我們有信心這次異常只是特殊事件」，不會對三叉戟導彈系統及庫存產生影響，「英國核威懾依然是安全、可靠、有效」。

導彈與美隨機共享 與盟友美國不同，英國沒有建立核三位一體海陸空打擊力量，核威懾完全依靠戰略核潛艇及潛射彈道導彈，連續兩次試射失敗引起國內輿論關注。在野工黨影子國防大臣希利（John Healey）表示，國會需要獲得保證，國家核威懾行動的有效性不受影響。值得留意的是，英國的潛射彈道導彈並非本國所有，而是與美國海軍共享58枚導彈隨機使用，因此點火失敗的情況，可說是不幸地發生在英國戰略核潛艇。

三叉戟2型D5潛射彈道導彈上一次測試是去年9月27日，美國戰略核潛艇路易斯安那號在太平洋海域順利試射；導彈生產商、美國防務企業洛歇馬丁當時表示，這款潛射彈道導彈自1989年完成設計以來，191次取得試射成功。先鋒號2015年12月開始換料大修，原定所需時間為3年，但新冠疫情及技術問題令成本上升，最終花上超過7年至去年5月完成，同年10月抵達美國喬治亞州金斯灣海軍潛艇基地裝載導彈。本報綜合報道

先鋒號本月初被民眾拍到駛離卡納維拉爾港。 夏博思 英國潛射彈道導彈試射示意圖 本‧基 英國核威懾力量簡介