遭舉報與人妻同居 江西副鎮長否認

【本報綜合報道】江西男子寧××近日在網上實名舉報，其妻與曾任贛州市石城縣木蘭鄉鄉長的熊××非法同居多年，撞破二人有不正當關係。對被舉報的內容，如今已任贛江源鎮副鎮長的熊××周一否認。

舉報內容指，熊××2018年前利用職務之便，經常約寧××妻子飲酒、唱歌、打麻雀，脅迫其非法同居數年。寧××2018年5月在出租屋裏發現妻子與熊××有不正當男女關係，之後多年舉報無果。石城縣人民政府官網顯示，熊××1984年出生，有大學學歷，現任贛江源鎮副鎮長。贛江源鎮本月4日發布調整鎮領導幹部分工的通知，熊××的名字仍在領導名單中。

內地傳媒周一致電贛江源鎮人民政府辦公室詢問舉報一事，工作人員稱此事沒有證據，目前熊××正常履職，其私人問題具體情況不清楚，會有專門部門調查。石城縣紀委工作人員表示，已收到寧××的舉報，正核實調查，大概不會公開通報。內地傳媒周一聯絡到熊××，他表示舉報內容肯定是假的，又稱寧××誣陷他，會立即報警。