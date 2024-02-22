哈爾濱春節遊客破千萬 創新高

【本報綜合報道】文化和旅遊部公布，春節假期間國內旅遊出遊達4.74億人次，較2019年同期增長19%，國內遊客出遊總花費近6,327億元（人民幣‧下同，約6,873億港元），較2019年同期增長7.7%。其中黑龍江省和海南省吸引大量遊客，近日公布接待遊客量、景區門票收入等指標持續增長。

旅遊收入達178億元

黑龍江省哈爾濱市文化廣電和旅遊局推測，春節假期當地累計接待遊客約1,009萬人次，同比增長81.7%，賺取約164億元（約178億港元）旅遊收入，同比增長235.4%，均創新高。哈爾濱太平國際機場數據顯示，期間機場共有4,107架航班起飛，運送67.6萬人次，同比分別增長21%和31.5%，亦創新高。中國鐵路哈爾濱局集團有限公司公布，本月9日至本月17日客流量累計277.6萬人次，同比增長49.4%，周日返程客流量仍高企，料達40萬人次，鐵路部門將增加86列臨時列車。