輪候10句鐘 進島容易出島難 自駕度歲滯海南

農曆新年假期期間，大量旅客透過自駕遊或乘搭飛機方式前往海南島過年，如今卻面臨「進島容易出島難」困局。有網民透露，由於經汽車渡輪出島需排長達10小時，島內衍生「代排」服務。另有遊客不忍搶購昂貴回程機票，只好輾轉換乘多種交通工具，花近兩天時間回家。

長假接待逾950萬人次 根據《2024春節全球自駕遊報告》顯示，海南省三亞市及海口市均位列內地10大熱門目的地前排位置。與此同時，海南省旅遊和文化廣電體育廳近日發布資料顯示，全省在農曆新年假期期間接待約951.45萬人次遊客，錄得151.27億元（人民幣‧下同，約166.4億港元）旅遊總收入，兩者與去年同期相比分別增長48.8%及62.7%。

面對登島人數大增，「進島容易出島難」問題再次引發熱議。多名透過自駕遊進入海南島網民表示，自己由白天排隊到晚上才進入港口離島。另有人稱港口一帶衍生代排服務，車主只需留在酒店，由當地人負責排隊，差不多時間即可取車離開。

代排服務收費880元 經查問，內媒記者得悉，代排服務每小時索價60元至80元（約66至88港元）不等，具體價錢視乎需求。當問到代排到底需時多久時，對方僅稱要看現場情況，按照目前汽車流量估計，可能需要10小時以上，即代表總收費達到至少600元至800元（約660至880港元）左右。

然而，即使不是透過自駕遊方式進入海南島，若無購買回程機票亦難以離開。陳小姐（化姓）日前受訪時稱，她上周六早上首先前往三亞亞龍灣站乘坐高鐵前往海口東站，之後再經海口秀英港乘坐渡輪抵達對岸廣東省徐聞縣，再在當地乘坐景區大巴專線前往湛江西站，然後轉乘高鐵前往廣東廣州市，最終改搭飛機返回江蘇省南京市，全程乘搭高鐵、渡輪、大巴及飛機。

內地專家解釋，多地上月經歷首場寒潮及暴雪，北方正值嚴寒，偏偏海南溫暖宜人，成為遊客理想避寒勝地，再加上當地擁有獨特旅遊資源等原因，導致旅遊熱更勝往年。

專家建議海南可以完善旅遊配套設施，例如在進出島關鍵地方完善優化停車場、休息區及餐飲點等配套設施，同時運用大數據及人工智能等技術，智能化管理進出島交通，藉此減少交通擁塞及延誤。本報綜合報道