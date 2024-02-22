福建私校開學前倒閉 家長示威

不滿強制分流學生

事發學校為福州市閩侯縣的福州金橋學校，影片所見一名疑似校方工作人員與聚集的家長溝通，被質問身份，卻一直避而不答。福州金橋學校去年3月起屢傳倒閉，要強制分流學生。校方農曆新年前已經強制要求中一和中二學生分流到其他學校，很多家長不願接受，擔心孩子轉校後未能夠重新適應，成績會下降，為此自發成立一個200多人的維權群。當時，教育局工作人員曾經出面協調，稱分流消息為不懷好意的人故意散播，又稱該校已經渡過難關，去年9月起所有教師工資正常發放。