福建私校開學前倒閉 家長示威
【本報綜合報道】周一網上流傳福建省一間每年學費4萬元人民幣（約4.4萬港元）的民辦中學開學前倒閉，家長今年開學才接到強制分流學生通知。大批家長不滿，在校門圍堵抗議。閩侯縣教育局工作人員表示，已經派相關人員到現場協調處理。
不滿強制分流學生
事發學校為福州市閩侯縣的福州金橋學校，影片所見一名疑似校方工作人員與聚集的家長溝通，被質問身份，卻一直避而不答。福州金橋學校去年3月起屢傳倒閉，要強制分流學生。校方農曆新年前已經強制要求中一和中二學生分流到其他學校，很多家長不願接受，擔心孩子轉校後未能夠重新適應，成績會下降，為此自發成立一個200多人的維權群。當時，教育局工作人員曾經出面協調，稱分流消息為不懷好意的人故意散播，又稱該校已經渡過難關，去年9月起所有教師工資正常發放。
公開資料顯示，福州金橋學校於1994年創辦，是一間經福州市教育局批准的私立民辦學校，目前在校學生達2,000人，設小學、初中、高中等分部。
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