場邊指揮小球員踢人 瀋陽隊教練全國禁賽

【本報綜合報道】廣西自治區北海市本月初舉行全國青少年足球邀請賽時，瀋陽奧颯啟星球隊教練吳高俊在場邊指揮旗下年幼球員踢人，遭遼寧足協停賽12個月。

足球隊撤比賽資格3個月 中國足協周三公布，決定把遼寧足協的處罰執行範圍擴展至全國，在中國足協及各地方足協組織的各級、各類足球比賽，均禁止吳高俊進入比賽替補席12個月。

除了上述處罰外，中國足協亦決定在中國足協及各地方足協組織的各級、各類足球比賽中，對瀋陽奧颯啟星足球俱樂部予以取消比賽資格3個月。

中國足協表示，將依照《中國足球協會紀律準則》的規定，堅決嚴肅處理各類違規違紀行為，淨化賽場風氣，希望各參與方能共同維護比賽秩序和來之不易的足球發展環境。

事發在本月1日舉行的U10（10歲以下）年齡段出戰5名至8名爭奪賽，瀋陽奧颯啟星當時對陣北京踢球者。吳高俊在球隊比分落後的情況下，命令旗下球員，「他再過你你就踢他」，並質問：「踢不着球能踢着人不？」