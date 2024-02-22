大火惡臭瀰漫雙北 蔣萬安回應遲捱轟

【本報綜合報道】台灣新北市深坑區周二發生火警，經灌救後最終下午6時暫時撲滅受控，但惡臭味瀰漫至台北市，當地許多市民在市長蔣萬安的社交平台留言批評。蔣萬安昨日表示，根據環保局的初步分析回報，各污染物數值符合標準，環保局也將持續偵測木柵及其他各區的空氣質素。

當局指污染物符標準 新北市環保局周二下午6時至現場監測空氣質素，多功能氣體偵測儀數值皆為零。經分析鄰近微型感測器，環保局發現，下風處新店靠近台北市文山區的粒狀污染物濃度偏高，顯示現場火警濃煙已經影響周遭空氣質素，濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。

由於不滿蔣萬安沒有第一時間作出回應，市民紛紛留言「台北市已經變成毒氣室了」「市長聞到了嗎」、「市長是不是也該發個呼籲市民，報告現狀」、「我們不想要當台北市的空氣清淨機」。

蔣萬安昨日早上7時許提出5項重點，包括環保局要盡速釐清狀況，發布新聞稿並在社群即時更新情形，讓市民了解狀況，並提出應變作為，不可怠慢拖延。環保局應檢視空氣質素的檢測項目、標準及方法，是否符合實際需要；也應該審視通報及應變機制等。

台北市環保局長吳盛忠表示，事發當天與新北市府聯繫，徹夜未眠處理，目前相關標準皆符合，有臭味不代表空氣質素不符合標準，後續也會持續監測。