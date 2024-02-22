中學體育館塌頂11死 51人被追責

【本報綜合報道】黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學校體育館，去年7月23日發生屋頂坍塌事故，造成11人死亡及7人受傷，直接經濟損失1,254.1萬元人民幣（約1,385萬港元）。調查報告昨日出爐，除去兩名責任人員因病死亡，建議不予追責，51名有關責任人被追責，其中6人被司法機關採取強制措施，5人被建議移送司法機關處理。

多次維修增荷載 報告指出，事故直接原因為屋面多次維修大量增加荷載、屋面堆放珍珠岩及因珍珠岩堆放造成雨水滯留不斷增加荷載，綜合作用下網架結構嚴重超載、變形，導致屋頂瞬間坍塌。間接原因則包括建設單位未辦理施工許可擅自開工，組織虛假竣工驗收；施工單位違法出借資格，安全管理人員未到崗履職；監理單位未對隱蔽工程進行旁站，偽造監理紀錄；行業監管部門履行監管職責不到位。

被司法機關採取強制措施的包括嘉美建設公司實際控制人程子棟，涉嫌違反規定允許他人以該公司的名義承攬2023年綜合樓項目；另有該綜合樓項目實際控制人、實際承包人、備案技術負責人、實際施工員，以及負責該項目勞務分包的百眾勞務公司法定代表人。此外，33名公職人員被建議給予黨內嚴重警告、政務撤職、專業技術崗位等級降級等不同處分，7人被建議給予罰款、吊銷安全生產考核合格證書等行政處罰。