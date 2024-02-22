極端天氣罩18省市區 江蘇宿遷醫院冧頂棚

中央氣象台昨天繼續發布暴雪、寒潮、冰凍、強對流天氣、大風及大霧總共6大預警，其中安徽省中部、湖北省南部和東部、湖南省北部及西藏自治區東部等地部分地區由即日起至今午恐有暴雪。受上述極端天氣影響，18省區市境內至少190個路段昨天封閉。江蘇省宿遷市有醫院頂棚前晚疑因惡劣天氣垮塌，沒有造成任何人命傷亡。

根據暴雪黃色預警，中央氣象台警告山東省東南部、河南省南部、安徽中部、江蘇中部、湖北大部、湖南北部、重慶市東部和北部、四川省東北部及西藏東部等地由即日起至今午會有大雪，新增積雪深度約3至7厘米，局地更可達10厘米以上。

累計降溫可達20℃ 至於寒潮橙色預警提到內地南方大部地區由即日起至明早將出現降溫，日平均或最低氣溫普遍下降6至12℃，其中貴州省東南部、湖南南部、廣西自治區北部、江西省中部等地部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。當接近明天前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部及貴州南部一帶。

為了防止天災，國家防災減災救災委員會辦公室前天聯同應急管理部調度中東部地區寒潮雨雪天氣防範應對，展開低溫雨雪冰凍災害專題視像會商。

針對安徽、河南及湖北目前情況，應急管理部當天啟動低溫雨雪冰凍災害4級應急響應，國家防災減災救災委員會辦公室則派出工作組趕赴上述省份協助指導防範應對工作。

北京河北天津局部封路 與此同時，北京市、河北省及天津市等地逾百個路段受降雪及路面結冰影響需要封閉，2,719個收費站關閉。其中北京共有10個路段及51個收費站關閉，包括京哈高速白鹿至市界段，以及京滬高速雙向大羊坊至市界段等。當地部署6.3萬人備勤掃雪，同時建議民眾錯峰出行。

在江蘇，徐州市睢寧縣前天遭遇凍雨，降雨量達12.4毫米，徐州教育局要求全市幼兒園、小學及初中昨天停課一天。同省宿遷市第一人民醫院昨天證實，醫院門診大廳上方採光頂棚前晚10時37分左右發生脫落，醫療就診秩序維持正常，正調查事件成因。有網民質疑，頂棚因積雪而壓塌，直斥是豆腐渣工程。另有網民透露，當地不少蔬菜大棚也被壓塌。本報綜合報道