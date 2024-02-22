王毅訪法 撐攜手避免大國對立

【本報綜合報道】中國外交部長王毅到訪法國，周二與法國總統馬克龍在巴黎會面，同日與法國總統外事顧問博納共同主持第25次中法戰略對話。法方表示願與中方攜手應對挑戰，避免大國對立，防止陣營對抗，改善全球治理；又主張歐洲戰略自主，展現擔當作為，支持歐中堅持夥伴關係定位，強化有效合作。

法稱繼續奉行一中政策 博納表示，法方高度重視法中全面戰略夥伴關係，將繼續奉行一個中國政策。王毅指出，支持歐洲加強戰略自主，中法在重大問題上立場相近，願與法方加強戰略溝通，形成更多共識，加強團結合作，展現大國擔當，發出強力信號，更有效應對全球性挑戰，更積極回應國際社會期待。雙方一致同意，進一步加強應對氣候變化、保護生物多樣性、可持續發展、農食產品、清潔能源、核能研發、人工智能、航空航天、森林碳匯等合作，並延續中法文旅年積極勢頭，辦好全年數百場人文交流活動，增加直航航班頻次，進一步便利人員往來。

王毅與馬克龍會面時表示，中國將繼續向包括法國在內的世界各國開放市場，希望法方也為中國在法企業營造公平公正的營商環境，提供積極正面和穩定長久的預期；又稱中法應加強戰略協調，深化戰略合作，為促進全球和平穩定作出貢獻。

馬克龍表示，期待與中方共同籌備好今年的高層往來，希望雙方以法中戰略對話為契機，進一步建設持久緊密的關係。