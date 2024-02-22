老鼠藥毒害澳洲留學生 台女涉傷害罪移送檢方

【本報綜合報道】在台灣留學的澳洲24歲大學生肖里（Alex Shorey），去年因誤食老鼠藥而一度命危，其後回國；其台籍楊姓女友人遭查出在果汁投藥，被列為被告並限制出境和出海。台北市警方日前依傷害罪嫌把她移送台北地檢署，詳細案情有待進一步調查。

肖里前年9月到台灣在淡江大學就讀，其後認識比他大21歲的楊女。警方通過翻查楊女手機發現，她與肖里關係十分曖昧，肖里住院時她都前往照料，男方父母赴台也是住在女方家中。然而，肖里其後疑似認識其他女生，更提出準備回國，楊女疑似對此不滿，才在果汁中加入老鼠藥。

遭查出果汁投藥 楊女供稱去年外籍丈夫過世後，因心情低落，於是萌生輕生念頭，老鼠藥是在新北市中和區某商店購買，曾經在兩瓶果汁投藥意圖輕生，詎料其中一瓶意外被肖里喝掉導致中毒送醫，她因自責害怕才不敢說出此事。檢方認為楊女供詞疑點重重，後續將主要釐清肖里究竟是誤食，還是遭人蓄意下藥毒害，以及下藥動機。