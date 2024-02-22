立陶宛國會要員：大陸圖干預大選
【本報綜合報道】台灣傳媒昨日引述立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯報道，中國大陸試圖影響立陶宛今年舉行的選舉並介入該國政局，上月暫停對該國公民核發簽證，或為抗議他訪問台灣與總統當選人賴清德會晤。
立陶宛今年將舉行多場選舉，其中5月選總統，6月選出代表立陶宛的歐洲議會議員，10月舉行國會選舉。馬爾德基斯接受台灣傳媒訪問時表示，中國大陸透過製造事端、讓對陸關係成為選戰話題並維持議題熱度，為在野陣營提供操作空間，借題發揮主張自己有能力解決問題，提供選民更平衡、更符合民眾利益的對外關係。
稱對台關係不會走回頭路
馬爾德基斯指出，在野陣營可藉此宣傳，一旦掌握執政權就會緩和對陸關係，類似情況也可見於其他國家。他又稱，北京認為長遠來看，讓這類言論持續發酵，對其有利，但他強調無論未來立陶宛政府的政黨組成如何，對台關係都不會走回頭路；一旦向北京屈服並否定與台發展關係的價值，對立陶宛以至歐盟和美國而言，將是軟弱的表現。
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