立陶宛國會要員：大陸圖干預大選

稱對台關係不會走回頭路

馬爾德基斯指出，在野陣營可藉此宣傳，一旦掌握執政權就會緩和對陸關係，類似情況也可見於其他國家。他又稱，北京認為長遠來看，讓這類言論持續發酵，對其有利，但他強調無論未來立陶宛政府的政黨組成如何，對台關係都不會走回頭路；一旦向北京屈服並否定與台發展關係的價值，對立陶宛以至歐盟和美國而言，將是軟弱的表現。