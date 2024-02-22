陸船翻覆兩死家屬拒火化 台海巡未攝過程捱轟

中國大陸漁船上周三在台灣金門海域拒檢翻覆導致兩死兩生還，死者家屬周二抵達金門，原定傍晚舉行遺體火化儀式，但突然拒絕火化，要求查明真相。陸方當日先帶走生還漁民時，拒絕台灣陸委會要求簽署遣返人員移交證書；金門地檢署也首度證實，海巡隊未有拍攝記錄事發經過，引起爭議。

金門地檢署表示，海巡隊上周三下午1時許接報，並發現涉事中國大陸船隻駛入台灣禁限制水域，巡防艇即命令該船停下受檢，但對方加速逃逸，尚未離開「禁止水域」即翻覆。地檢署調查發現，海巡隊並無錄影驅離及中國大陸船隻翻覆過程。檢察官會同書記官勘查，發現巡防艇上沒固定的監視錄影器材。

海巡指高速追逐難搜證 面對驅離和中國大陸船隻翻覆過程沒有錄影的質疑，海巡署艦隊分署分署長廖德成周二表示，本案發生僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素未能全程錄影，導致無法將關鍵事實完整呈現，這雖讓事證分散，但不影響事實真相始末。海巡署稱，涉事海巡CP1051艇未配備全船監視系統，過往遇有登船檢查或突發狀況時，由負責人員運用手提器材搜證。惟此次執法過程中高速追逐，受船身多次接觸和海浪影響，負責搜證的海巡人員需高度保持平衡，未能即時拿取器材搜證。

對於海巡署改口稱雙方追逐時船身有「多次接觸」，外界質疑該署刻意隱瞞碰撞事實，以及碰撞才導致漁船翻覆。台灣海委會主委管碧玲表示，這種事不可能隱匿，海巡沒有隱匿的動機，她兩天前已經揭露今次事故受第三人責任險的保障，會有第三人責任險就是發生碰撞，海域和陸域上的交通意外都一樣。

美方呼籲大陸保持克制 台灣國防部周三強調，台軍秉持不主動介入、不升高衝突的原則，但外離島部隊及海軍都與海巡共同研擬未來可能的衝突情景，加強演練，做好衝突支援準備。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周二表示，美方密切關注北京行動，持續呼籲保持克制，不要單方面改變數十年來維護台海與區域整體和平穩定的現狀。他敦促中國大陸與台灣開展有意義的對話，美國與區域和世界各地其他國家一致，認為台海與更廣泛的印太區域和平穩定有長期利益，影響全球安全與繁榮。本報綜合報道