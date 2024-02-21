美名嘴訪問普京 掀西方社會反思

美國名嘴卡爾森到俄羅斯訪問普京，令西方媒體掀起巨大爭議，英國前首相約翰遜批評卡爾森在做普京的喉舌，幫忙散布俄羅斯的謊言，是西方的叛徒；美國及英國媒體亦大肆批評，強調普京從來不接受訪問邀請。卡爾森聲稱自己的使命是讓西方公民能了解西方主流媒體不敢去理解的俄方，他在探討如何看待西方和俄方敵對的關係及立場，當然主流媒體及不少西方名嘴批評卡爾森完全沒有向普京提出尖銳問題，只是給普京提供自說自話的平台。

有親西方的政論名嘴以卡爾森共和黨右派的動機來解釋他為何要訪問普京，卡爾森和特朗普同出一轍，代表美國的右派精英主義，相信政治只是這些政要之間接觸及妥協的問題。而卡爾森傳遞回來對俄羅斯的社會印象，是在俄方操控下提供歌舞昇平及社會和諧的假象。

無力解決自身問題 卡爾森的訪問，其實是為西方民眾，在政府敦促下的主流媒體偏向的報道以外，打開了一個缺口，使不少西方民眾起碼可以聽到另一種政治論述作思考及判斷。有網民回應認為卡爾森並沒有替普京臉上貼金，也沒有美化俄羅斯社會，但他帶來的俄羅斯社會印象的確可以跟美國現存的社會問題作對比，例如美國貧富極度懸殊、廣泛的毒品問題、地鐵的破落髒亂、普遍的槍擊及搶劫盜竊，還有教育、醫療及福利落後。可是，政府卻選擇向烏克蘭提供大量的經濟及軍事援助，冒極大風險去挑戰損耗一個核武大國，也令歐洲弄出嚴重的難民問題。相反，自己的國家卻沒有足夠撥款處理好每年數百萬計的非法移民入境，造成社會罪惡氾濫及社會撕裂。

卡爾森給予西方，特別是美國民眾一個警醒是，拜登政府的精英階層，其智庫人物及名嘴，在不斷告誡和說服人民大眾，無論實體經濟如何一直下滑，政府濫權動用納稅人的錢以和平演變甚或發動戰爭來維護鞏固西方對世界的主導權，社會怎樣變成毒品和暴力罪惡的溫床，美國社會還是優勝，人民還是「擁有個人自由」及「政府是眾人意願組成的」。是真的嗎？可惜西方所謂民主政制正在侵蝕個人自由及財富，選舉更無法改變現實。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻