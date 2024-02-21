檢排泄物揭灰狼足迹 穿越歐洲3國創世績

由德經法抵西班牙 路程逾1240公里 西班牙巴塞隆拿自治大學周一表示，研究人員近期在該國追蹤到一隻於德國出生的灰狼所排出糞便，發現牠已穿越德國和法國，最終到達西班牙東北部。灰狼的路程至少1,240公里，打破去年紀錄，並創造該物種最長的流動旅程，證實了灰狼的身體能力。

實驗室的研究人員表示，上述在西班牙出現的灰狼糞便由專門的嗅探犬發現，經研究分析後，發現其中含有在中歐狼群的遺傳特徵，揭露了這隻名為「GW1909m」的公灰狼曾經歷一場長途旅程。糞便證明牠自2020年從出生地德國下薩克森州諾德杭出發，2022年曾在法國出現，最後一次出現在去年2月，牠當時出現在西班牙加泰蘭庇里牛斯山脈的一個村莊附近，研究人員推測牠目前可能仍在那裏定居。

長距離流動防近親繁殖 雖然上述3地直線距離為1,240公里，但由於GW1909m在旅程中要避開市區等因素，因此不可能直線移動，實際路程遠超上述數字。而先前紀錄的最遠旅程距離是1,092公里，由一隻在挪威和芬蘭之間旅行的狼創下。科學家認為，此類動物長距離流動，有助於防止狼群近親繁殖等問題。本報綜合報道