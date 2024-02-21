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99歲卡特 接受臨終關懷一周年
周日是99歲美國前總統卡特接受臨終關懷一周年，他的家人發表聲明，對過去一年公眾的支持表示感謝，並表示當事人繼續居家與家人在一起。卡特孫兒在周日播出的影片表示：「在臨終關懷中心待了一年之後，我們每天對他（卡特）的身體沒有任何期望，但我們知道他的精神一如既往地堅強。」（綜合報道）
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