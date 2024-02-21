他信健康惡化 揭曾3度染新冠

泰國前總理他信周日獲得假釋，離開關押半年的曼谷警察綜合醫院。為泰黨發言人昨日表示，他信留院期間缺乏運動導致健康惡化，假以時日將恢復健康，向政界人士提供建議；又透露他信曾經三度感染新冠病毒，並飽受長新冠後遺症之苦，並引述為泰黨黨魁、他信幼女貝東丹稱，他信患有手臂肌腱炎和頸椎病。（綜合報道）