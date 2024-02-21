台網紅抹黑柬 陸使館：不支持

台灣網紅「晚安小雞」和「阿鬧」直播造假，謊稱在柬埔寨詐騙園區遭綁架虐待，被當地法院判囚。中國大陸駐柬埔寨使館首度回應稱，保護在柬台灣同胞的合法權益，同時不會支持或庇護任何涉及違法犯罪的行為，呼籲當地中國同胞遵守法律法規、尊重當地風俗習慣，注意個人言行，切勿從事不法行為。（綜合報道）