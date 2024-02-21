研究：接種新冠疫苗增心肌疾病風險

【本報綜合報道】過去3年新冠疫情大流行期間，全球民眾合共接種超過135億劑新冠疫苗，但疫苗安全性一直受到質疑。美國傳媒周一報道，至今最大規模的新冠疫苗研究調查多達9,900萬接種者後發現，接種疫苗與神經、血液和心臟疾病發病率小幅度增加有關。

參考8國逾9900萬接種者 全球疫苗安全項目（The Global COVID Vaccine Safety Project）上周在國際醫學期刊《疫苗》發表論文，分析來自全球8個國家的疫苗接種情況，分別是阿根廷、澳洲、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、新西蘭、英國。研究持續發現，接種首3針信使核糖核酸（mRNA）疫苗後患者出現心肌炎情況，接種第二針莫德納疫苗後心肌炎風險增加。至於第一針及第4針均為mRNA疫苗，導致心包炎風險增加。除了莫德納外，輝瑞及BioNTech亦推出mRNA疫苗。

研究同時發現，接種由牛津大學和英國阿斯利康合作研發的疫苗ChAdOx1，42天內出現格林巴利症候群的病例在統計學上顯著增加。同款疫苗與患者出現腦靜脈竇血栓增加3倍相關，部分人接種第3針後出現心肌炎。另外，接種病毒載體疫苗後可能引起橫貫性脊髓炎，接種病毒載體疫苗和mRNA疫苗後會出現急性播散性腦脊髓炎。