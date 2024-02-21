擴招生規模惹爭議 韓逾6400醫生請辭

保健福祉部：無視復工令 勢遭釘牌 為了阻止政府推動醫學院擴大招生規模，南韓駐院及實習醫生決定集體辭職。當地保健福祉部昨天公布，全國100間醫院截至前晚11時為止，共有6,415名駐院及實習醫生一同遞交辭職報告，佔整體約五成半，已向其中831人下達返崗復工命令。總統尹錫悅警告，醫生勿拿國民生命及健康作為賭注。

南韓目前約有1.3萬名駐院及實習醫生，其中近九成半均在上述100間醫院工作。最新數據顯示，上述遞交辭職報告醫生當中，約兩成半、即1,630人已離開工作單位，不過多間醫院尚未受理相關報告。

緊急診療最多堅持3周 保健福祉部前晚巡查其中10間醫院後要求728名駐院及實習醫生返崗，連同此前責令103人返崗，總數突破800人關口。此外，該部門亦計劃實地檢查另外50間醫院，並警告長期停工且拒不執行復工命令人士，其醫生執照會被吊銷。

當地傳媒引述醫療界人士及政府估計，目前啟動緊急診療對策只能堅持兩至3周，全國醫療服務量在罷工期間將減少三至五成。部分醫院認為罷工將會持續，已制訂直到下月底緊急待命行動計劃，動員研究醫生及臨床教授等所有可用醫生。

尹錫悅斥以國民作賭注 面對駐院及實習醫生行動轉趨激烈，尹錫悅昨天出席國務會議時重申，守護國民生命及安全是國家存在理由，也是憲法向政府賦予最基本的責任，國家應基於此加以有效管理，堅決守護國民生命與健康。他另提及醫生並非公務員，不過也決不能集體罷診。

2020年，時任總統文在寅提出醫學院擴大招生，觸發當地醫生在新冠疫情高峰期大罷工，同年8月21日宣布無限期罷工，導致手術取消及醫療中斷等危機。政府在兩周後與醫生組織達成協議，一眾醫生在翌月8日重返工作崗位。本報綜合報道