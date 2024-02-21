萊恩獲黨友支持 或續掌歐委會

【本報綜合報道】歐盟委員會主席萊恩周一獲得所屬的德國中間偏右政黨基督教民主聯盟支持連任，使她處於有利位置，爭取再執掌歐盟委員會5年。

基督教民主聯盟表態支持萊恩作為歐盟委員會主席候選人，證實外界普遍認為她將尋求連任的說法。這位65歲的前德國國防部長，現在很可能在3月羅馬尼亞布加勒斯特舉行的代表大會上，成為中間偏右的歐洲人民黨候選人。

歐洲人民黨匯聚44國的83個政黨與團體，是歐盟最大的跨國中間偏右政黨，包括基督教民主聯盟。

將於6月選出主席 萊恩在記者會表示：「我做出一個有自覺且經過深思熟慮的決定。我想競選連任，非常感謝基督教民主聯盟提名我作為歐洲人民黨的最佳候選人。」歐盟27個成員國的領導人將在6月歐洲議會選舉後提名歐盟委員會主席。按照慣例，一眾領導人會從歐洲議會選舉結果排第一的黨團中選擇候選人。

儘管極右民粹政黨在一些歐盟國家崛起，民調顯示，歐洲人民黨聲勢仍大幅領先其他對手，而且歐盟領導人普遍支持萊恩，看來她很有可能連任。