王毅訪西班牙 倡中歐加強協作

【本報綜合報道】中國外交部長王毅訪問西班牙，周一分別與該國首相桑切斯及國王費利佩六世在馬德里會面。王毅向桑切斯表示，只要中歐加強團結協作，陣營對立就搞不起來。中方願與歐方共同維護自由貿易體制，踐行多邊主義，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

確認全面戰略夥伴關係 與桑切斯會面時，王毅提到周日與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯達成廣泛共識，再次確認中西全面戰略夥伴關係定位，一致同意將繼續相互理解、相互支持彼此核心利益，加固雙邊關係戰略基礎。中方願與西班牙保持高層往來，加強發展戰略對接，深化互利合作，密切人文交流，推動兩國關係不斷邁上新高度。桑切斯表示，西班牙高度重視西中全面戰略夥伴關係，願與中方進一步挖掘合作潛力；並強調西班牙堅定奉行一個中國政策，支持歐中發展關係、加強合作。

費利佩六世亦與王毅會面，稱良好的對華關係對西班牙、歐洲和世界具有重要意義，西班牙願與中方進一步拓展新的合作領域，期待並相信中國將進一步發揮大國重要積極影響，為緊張局勢降溫，為變亂世界帶來穩定。王毅表示，相信西班牙將繼續在涉及彼此核心利益問題上同中方相互理解、相互支持。