傳美擬供遠程ATACMS導彈援烏 國防部否認

【本報綜合報道】美國傳媒周一報道，拜登政府考慮向烏克蘭提供遠程版本的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），打擊克里米亞半島縱深的俄羅斯目標。美國國防部發言人回應稱，資金短缺下暫時沒有軍事援助烏克蘭的計劃，不會猜測未來援助方案。

美國國會參議院上周通過總值950億美元（約7,410億港元）援助烏克蘭、以色列及台灣法案，但共和黨控制的眾議院反對法案。有美國國防部官員指出，陸軍戰術導彈系統庫存數量有限，如沒有資金補充庫存，可能不會送往烏克蘭。兩名知情美國官員透露，烏克蘭提出要求已經有數個月，美國迄今只是提供中程版本的陸軍戰術導彈系統，又稱如美國國會批准更多援烏資金，遠程版本陸軍戰術導彈系統將納入以資金支付的首批軍援方案中，連同彈藥及火炮一起立即交付。

烏克蘭外交部長庫萊巴上周六在德國慕尼黑與美國國務卿布林肯會面，他表示烏克蘭需要射程300公里的陸軍戰術導彈系統，以避開俄羅斯電子戰干擾及攔截導彈，打擊佔領區深處目標，擾亂俄軍後勤補給及摧毀彈藥庫。

加國援烏逾800無人機 另一方面，加拿大國防部周一宣布向烏克蘭提供超過800架無人機，總值9,500萬加元（約5.5億港元），最快今年春季交付，幫助烏軍探測及識別目標打擊俄方攻勢。