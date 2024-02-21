納瓦尼猝逝 妻指控普京殺人 籲俄反對派抗爭

俄羅斯下月舉行總統選舉前夕，反對派領袖納瓦尼上周五在獄中突然身亡。他的遺孀尤利婭（Yulia Navalnaya）前天拍片指控總統普京殺死丈夫，呼籲一眾反對派支持者繼續鬥爭，並揚言自己會繼續抗爭工作，為國家自由而戰。

尤利婭身穿黑色上衣、眼泛淚光現身，首先提到自己不應該上鏡，應該由納瓦尼負責發言，可惜對方已被普京殺死。她質疑普京殺死孩子父親，同時奪走她最珍惜、最親近及最深愛丈夫，目的是扼殺異見者希望、自由及未來。

在片中，尤利婭指摘俄羅斯扣留納瓦尼遺體，目的是想等待遺體內神經毒劑痕迹消散。她提到反對派知道納瓦尼死亡原因，未來會公布詳情，重申一定會查出誰人及如何殺死納瓦尼，之後再公布涉事者名字及容貌。

發言人批拒讓納瓦尼母領屍 當談及未來動向時，尤利婭強調會繼續納瓦尼工作，「繼續為我的國家而奮鬥」，同時呼籲一眾反對派支持者與她站在一起，不僅分擔悲傷及無盡痛苦，亦應繼續保持憤怒，同時分享丈夫生前深信一句說話，那就是：「做得少不可恥，可恥是不做任何事。」

最後，尤利婭提到納瓦尼夢想國家未來會變得自由、和平及幸福，而這正正是她希望自己及其孩子渴望生活的國家，因此需繼續抗爭及不要放棄，揚言：「我不害怕，你也不要害怕。」

俄媒引述消息報道，納瓦尼遺體前天已被找到，其頭及胸部出現瘀傷，可能是他抽搐時被壓制造成。納瓦尼發言人亞米斯（Kira Yarmys）則稱，納瓦尼母親及律師曾前往疑似納瓦尼遺體所在殮房，均不被允許進入。她的母親昨天在監獄外示威，呼籲政府歸還兒子遺體，好讓她能夠把兒子像他人一樣埋葬。納瓦尼的盟友日丹諾夫（Ivan Zhdanov）日前引述調查人員估計，遺體解剖工作需時14天完成。

歐盟計劃對俄方實施新制裁 與此同時，歐盟外長前天就納瓦尼之死在布魯塞爾開會，計劃對俄實施新制裁，尤利婭亦有出席。美國前總統特朗普同日首度回應事件，卻沒有譴責普京，僅稱事件讓他愈來愈意識到美國正發生事情，包括選舉已被操控及法院不公判決等正摧毀國家。本報綜合報道