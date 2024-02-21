俄製房車 普京贈金正恩

【本報綜合報道】北韓官媒昨日報道，領袖金正恩收到俄羅斯總統普京敬贈的俄羅斯產專用房車。南韓傳媒估計，該禮物可能是金正恩去年訪俄試坐的Aurus Senat豪華房車同款。

北韓方面周日收到房車，昨日由金正恩接收。勞動黨中央委員會副部長金與正形容，普京向金正恩敬贈的禮物，是清楚證明朝俄兩國首腦締造格外親密關係的最好禮物，她向俄方鄭重轉達金正恩對普京的謝意。

或違安理會決議 金正恩去年9月訪問俄羅斯阿穆爾州東方太空發射場時，普京向金正恩展示總統座駕Aurus Senat，並讓對方試坐。惟普京的禮物可能違反聯合國安理會，禁止向北韓供應包括汽車在內奢侈品的決議。

另一方面，北韓官媒報道，該國和俄羅斯在情報、水產和體育方面積極開展人員交流，北韓訊息產業相朱勇日周一率團到莫斯科，昨日至今日出席歐亞IT論壇。

而水產省副相孫成國率領朝俄水產共同委員會朝方代表團赴俄，將出席該委員會第31次會議；體育省副相吳光赫也率團赴俄，參加2024年朝俄體育交流協議書簽署儀式。