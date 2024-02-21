歐盟各國拍板 派艦保護紅海

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動未有因美國接二連三發動打擊，停止對紅海地區商船的攻擊。歐盟委員會主席萊恩周一宣布，歐盟成員國外交部長已經作出最終批核，歐盟將派遣軍艦到該區海域執行護航任務，確保航行自由及保護國際航運。

萊恩表示，歐洲將聯同國際夥伴確保紅海的航行自由，形容這不但是應對危機之舉，也是邁向更強大的歐洲海上展現、保護自身利益的一步。歐盟的紅海護航任務代號「盾牌」（Aspides），將向紅海、亞丁灣及周邊海域派遣3艘軍艦及空中預警系統，行動範圍除了紅海、曼德海峽、亞丁灣外，還包括霍爾木茲海峽、阿拉伯海、阿曼灣、波斯灣。美國去年12月牽頭組建「繁榮守護者行動」護航聯盟，是目前在紅海地區的主要海上力量；英國及法國是首批向該海域派遣軍艦護航的歐洲國家。

也門叛軍續襲商船 惟青年運動繼續無視歐美國家的護航行動，美國中央司令部周一通報，也門薩那時間周日晚上9時30分至10時45分，青年運動從也門根據地發射兩枚反艦彈道導彈，目標是在伯利茲登記、英國持有的商船Rubymar號，其中一枚導彈擊中船身造成破壞；船員發出求救信號，他們之後由另一艘接報到場的商船接走，前往附近港口。

與此同時，青年運動宣稱周一發射多枚導彈，「精準擊中」亞丁灣兩艘美商船，分別是Sea Champion號及Navis Fortuna號。美媒指，前者在希臘登記及美國持有，當時運載穀物由阿根廷前往也門亞丁港，後者則在馬紹爾群島登記。