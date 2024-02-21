百枚天價導彈應對也門叛軍 美：官兵安全難金錢衡量

【本報綜合報道】美國海軍自去年10月以來，多次在紅海、曼德海峽、亞丁灣與也門叛軍青年運動交手，出動軍艦及戰機擊落來襲的導彈及無人機。美國傳媒周日披露，美國海軍在這場危機累計使用上百枚、每枚價值數百萬美元的標準系列防空導彈，擊落超過95個空中目標；有美方艦長直言，艦上官兵的安全無法以金錢衡量。

擊落近百個空中目標 哥倫比亞廣播公司電視新聞節目《六十分鐘時事雜誌》報道，美國中央司令部副司令庫珀（Brad Cooper）表示，目前有7,000名美國海軍官兵在紅海執行任務，聲稱美國海軍對上一次參與如此規模的戰鬥、即與敵人互相開火攻擊，已經是第二次世界大戰期間。他指出，青年運動是全球史上首個使用反艦彈道導彈攻擊船艦的實體，又稱絕大部分攻擊的目標是國際商船，只有少數攻擊是直接對付美國軍艦。

美國海軍神盾驅逐艦梅森號正在紅海地區巡航，艦長史密斯（Justin Smith）公開該艦早前擊落空中威脅的畫面，又透露青年運動發動導彈攻擊，他決定下一步行動的時間只有9秒至15秒，直言可以隨時隨地受襲。被問及是否值得使用昂貴的防空導彈，擊落成本一萬美元（約7.8萬港元）的無人機時，他稱官兵的安全是無價。

美國軍事新聞網站《戰區》指出，美國海軍目前至少使用兩款標準系列防空導彈應對青年運動攻擊，型號分別是標準2型及標準6型，兩者最新的生產版本分別價值每枚200萬美元及400萬美元（約1,560萬港元及3,120萬港元）；前者屬於中程防空導彈，後者不但是遠程防空導彈，也具備末端反彈道導彈能力，攔截反艦彈道導彈。