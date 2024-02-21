以揚言地面攻拉法 美方反對

向哈馬斯定死線 要求釋放人質 以色列戰時內閣成員甘茨周日設定死線，警告巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯若下月10日回教齋戒月前仍然不釋放人質，以方將擴大在加薩地帶南部地區的攻勢，推進到接壤埃及的邊境城市拉法。惟盟友美國將提出聯合國安理會決議草案，內容不但呼籲以哈暫時停火，同時反對以方對拉法發動大規模地面攻勢。

英國傳媒周一報道，上述聯合國安理會決議草案文本寫道，美國認為目前對拉法發動大規模地面進攻，將令平民受到進一步傷害和流離失所，包括可能進入鄰國，對地區和平及安全產生嚴重影響。

譴責以籲猶太人定居加薩 草案也譴責部分以色列政府官員呼籲猶太定居者遷往加薩地帶，並反對任何嘗試改變當地人口或領土的行動。一名高級美國政府官員透露，美方目前無意急於推動表決這份決議草案，而是希望有更多時間展開談判。

報道提到，美國一直反對在聯合國任何有關以哈衝突的行動中，使用「停火」的字眼。這份決議草案強調支持盡早在可行的情況下，基於所有人質獲釋的條件，在加薩地帶臨時停火，以及呼籲解除所有對加薩地帶人道主義援助的障礙。

聯合國安理會由15個理事國組成，若要通過決議草案，需要有至少9個理事國投下贊成票，更需要5個常任理事國沒有行使否決權，分別是中國、英國、美國、法國、俄羅斯。

料美否決加薩停火議案 與此同時，聯合國安理會昨日舉行會議，表決阿爾及利亞提出的加薩地帶人道主義停火決議，但預料美方將行使否決權。美國常駐聯合國代表托馬斯—格林菲爾德稱，不支持就該決議草案採取行動，認為可能破壞目前的敏感談判，各方應該為談判製造最大的成功機會，而非推動危及談判的措施，破壞達成長期解決方案的機會。

甘茲在耶路撒冷出席美國主要猶太人組織主席會議時揚言，全世界及哈馬斯領導人必須知道，若齋戒月時以色列人質未回家，加薩地帶的戰鬥將繼續；以方將採取協調方式，與美國和埃及夥伴對話促成平民撤離，減少平民傷亡。

對於認為進攻代價過高的人，他強調哈馬斯可以選擇投降及釋放人質，讓加薩地帶民眾慶祝齋戒月。本報綜合報道

美國將提出草案，反對以色列對拉法發動大規模地面攻勢。 巴勒斯坦兒童在拉法遊行要求結束戰爭。（Getty Images圖片） 巴勒斯坦加薩地帶南部最新戰況