春運全國鐵路 累計搭載3億人次

【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）昨天公布，內地上月26日迎來春運以來，全國鐵路累計發送旅客達到逾3億人次，其中前天發送旅客多達1,404.3萬人次，預計昨天亦發送1,330萬人次旅客，為此已安排加開1,716列旅客列車。

各地加開逾1700列車 國鐵集團客運部負責人指出，節後鐵路探親、旅遊、學生及務工等客流疊加，客流保持高位運行。從鐵路12306平台預售票情況來看，成都、北京、廣州、重慶、武漢、西安、鄭州、長沙、上海及杭州等城市周二出發客流較多，同時北京、廣州、上海、深圳、成都、杭州、西安、武漢、重慶、南京等城市到達客流較多。負責人另提到，各地鐵路部門已在主要熱門方向及區段增加運力投放，採取措施防範寒潮天氣影響，例如哈爾濱、北京、鄭州、武漢、上海、南昌、廣州、成都、南寧、烏魯木齊等地均分別安排加開旅客列車。

針對甘肅蘭州開往廣東廣州列車部分乘客近日沒有中途落車，造成列車超載，導致其他乘客未能上車，鐵路部門提醒，若大量購買短途車票旅客到站後不落車會嚴重影響正常運輸秩序，鐵路工作人員將勸導「買短乘長」旅客落車。