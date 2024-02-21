節後返程機票貴 旅客坐50小時大巴

【本報綜合報道】繼海南三亞，內地另一旅遊熱點黑龍江哈爾濱離開機票及高鐵票亦同樣搶手，價值維持高位，導致大批旅客不得不另覓方法離開。一名旅客日前受訪時提到，為了節省開支及免去搶票煩惱，只好乘坐大巴返回浙江杭州，耗時長達50小時，上演真人版《人在囧途》。

哈爾濱往杭州票價近7700元 王先生準備離開哈爾濱時發現，飛往杭州機票只剩下商務客艙，價格接近7,000元（約7,700港元），幾乎等同兩個月房租，即使高鐵也是一票難求。他最終選擇乘坐旅遊巴，原定車程長達30小時，最終因塞車花逾50小時，需請多兩天假。至於哈爾濱人小天則計劃返回北京工作，卻因買不到高鐵直達車票，最終需從哈爾濱經吉林長春及遼寧瀋陽多站轉車，幾經波折回京。

經查，內媒發現哈爾濱前天飛往上海經濟艙機票售罄，公務艙最低格價達到5,955元（約6,551港元），同時前往上海高鐵、動車一等及二等座均告售罄，明天商務座價格高達3,401元（約3,741港元）。