內地發布6大預警 河北河南等地迎暴雪

內地進入龍年續受寒潮影響，中央氣象台昨天早上發布暴雪黃色預警及寒潮橙色預警等合共6大預警，陝西、山西、河北、山東、河南、安徽、湖北及西藏等地即日起至今天有望迎來大到暴雪，局部地區可能出現大暴雪，同時湖南、貴州及廣西部分地區氣溫直至周五累計降幅更可達20℃以上。

根據暴雪黃色預警，中央氣象台預料陝西北部、山西東南部、河北南部、山東、河南、安徽北部、湖北西部及西藏東部等地部分地區直至今午會有大到暴雪，其中河北南部及河南南部等地局地在同一時段料會迎來大暴雪，上述地區新增積雪深度約3至8厘米，部分地區可達12厘米以上。

南方局部地區或降20℃ 由於寒潮仍未離去，中央氣象台預計中東部大部由昨天至周五將自北向南先後降溫，日平均或最低氣溫普遍下降8至12℃，華北南部、黃淮西部、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地氣溫將下降12至18℃，其中湖南南部、貴州東部及廣西北部等地部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。當接近周五前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部及貴州南部一帶。

除了暴雪及寒潮預警，強對流天氣藍色預警及大風藍色預警亦同時生效。中央氣象台警告安徽中南部、湖北東部、湖南中北部和西部、江西中北部、貴州東部及廣西東北部等地局地由即日起至今午將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣。另外，安徽中南部、江蘇南部、湖北東部和西南部、湖南中北部和西南部、江西中北部及廣西東北部等地部分地區在同一時段將有短時強降雨天氣，最大小時雨量可達20至40毫米，局地或可達50毫米以上。

與此同時，西藏中西部、青海中南部、華北東部、黃淮西部和東部及江淮西部等地部分地區今早至明天早上則有5至6級風，陣風7至8級，渤海、渤海海峽及黃海大部海域同時有望迎來7至8級風，陣風可達9至10級。

多地大風大雨大霧 最後，中央氣象台同日早上亦發布冰凍黃色預警及大霧黃色預警，其中河南中南部、山東南部、安徽中北部、湖北中西部和東北部、湖南西北部等地部分地區由即日起至今午將出現凍雨或冰粒，凍雨量約兩至5毫米，局地可達8毫米以上。

另外，東海西部海域、浙閩沿岸海域、台灣海峽、廣東沿岸海域及廣西沿岸海域料有大霧，能見度不足一公里。本報綜合報道