嚴禁培訓機構 從補貼學員項目牟利

【本報綜合報道】內地人社部近日發布通知，禁止培訓機構以招生費等名義直接或變相買賣符合補貼條件的生源，或以聯合辦學、培訓合作等名義違規轉包政府補貼的培訓項目，與參訓人員串通提供虛假資訊騙取套取資金等行為。

通知指出，有培訓主辦機構拼湊人數組織「興趣式」、「濫竽充數式」培訓牟利；更甚者巧立名目誘導學員辦理「培訓貸」，令參訓人員非但技能水平沒提高，反而背上高額債務，造成惡劣社會影響。針對違規技能培訓，此次人社部提出將採取追回補貼資金、暫停招生、責令整改、移出目錄、吊銷辦學許可證、追究責任等多種處理方式，同時明確將依法進行行政處罰或移送司法機關。

去年內地逾1,800萬人次參與補貼性職業培訓，獲職業資格或技能等級證書1,200萬人次。除有效整治職業技能培訓業亂象，還要注重增證書含金量。通報稱享受補貼的職業技能培訓應聚焦缺工的先進製造業、養老服務業、地方支柱特色產業及各類創業指導等。同時對不符區域產業發展、企業崗位需求或勞動者培訓就業意願的低效培訓，應及時移出指導目錄。