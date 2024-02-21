大型兩棲機 鯤龍AG600M完成高寒試飛

【本報綜合報道】中國航空工業集團有限公司周一發布消息，中國自主研製的大型水陸兩棲飛機鯤龍AG600M，日前在內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區完成最後一項高寒試飛任務，其動力裝置系統、燃油系統、液壓系統、飛控系統、航電系統、起落架系統等關鍵系統均通過試驗和試飛驗證，可以滿足全疆域範圍內的森林、消防、搜索、救援等多領域使用需求。

歷逾2200公里飛行

兩架鯤龍AG600M分別上月22日和30日，歷經近6小時、2,200多公里的長途跋涉，先後轉場至海拉爾東山機場，開啟低溫環境相關驗證任務。這也是該大型水陸兩棲飛機自首飛以來，執行距離最長、航道環境最複雜的轉場任務。此次高寒專項試飛驗證持續約兩周，兩架飛機先後完成在-20℃至-40℃條件下全機各系統功能性試驗，驗證飛機低溫、除霜、除雪等使用維修程序。