國產C919及ARJ21飛機星洲展出 成功接獲訂單

【本報綜合報道】新加坡航展昨日在樟宜會展中心開幕，兩架中國國產C919飛機和3架ARJ21飛機首次亮相海外。西藏航空當天與中國商飛公司簽署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飛機訂單；河南航投亦與中國商飛簽署6架ARJ21衍生機型訂單，包括滅火機、醫療機和應急救援指揮機。

中國商飛展台展出最新塗裝的1:20比例C919、ARJ21和C929基本型飛機模型，以及1:32比例ARJ21公務機、醫療機、應急救援指揮機、滅火機、貨機，C919縮短型/高原型和加長型等系列化飛機模型。在室外靜態展區有中國東方航空C919客機、印尼翎亞航空ARJ21客機、中原龍浩航空ARJ21貨機，接受各地企業和公眾登機參觀。航展期間，C919和ARJ21飛機將進行飛行表演，中國商飛亦將開展專場推介活動，加強與客戶和合作夥伴洽談交流。

春節8日 C919服務9670人次 今年是C919首度服務春運，東航公布本月10日至17日農曆新年期間，旗下C919客機合計執行66個商業航班，運送旅客9,670人次。今年春運，東航旗下全部4架C919在往來北京與上海、上海與四川成都的航線執飛。