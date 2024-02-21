陸漁船兩死者家屬 抵金門奔喪

【本報綜合報道】上周三有越界中國大陸漁船拒檢翻覆，4名漁民墮海，其中兩人死亡，死者家屬昨日抵達金門進行招魂、祭拜、火化儀式。台灣海巡署將與陸委會配合，對於陸方親屬入境及奔喪事宜，籌組專責人員進駐金門提供專案協助。兩名生還者昨日坐船返回中國大陸，台方要求陸方簽署海巡署遣返人員證書但遭拒絕。

兩岸協調安排 中國大陸死者家屬到金門殯葬管理所，以及到復國墩碼頭招魂，並辦理法事、祭拜、火化等儀式，當晚留宿金門，周三早上從水頭碼頭離境。台灣傳媒引述相關人士報道，以上安排由兩岸協調後預定，台灣海巡署協助進行，仍然未知會否有變數。

台灣海巡署早前表示，相關專案協助包括入出境手續、膳食住宿、交通協調、人道撫慰等均完備規劃。有關治喪事宜，案發之初台方協調金門海印寺協助，設置靈堂牌位，並請高僧誦經、主持法會，祈願亡者能夠往生極樂。台灣海巡與金門縣政府、縣議會、紅十字會及民意代表等緊密聯繫合作，全力為陸方家屬提供最大支持和最實際協助。海基會亦表示，會派專人赴金門提供家屬人道關懷。

對於漁民家屬要到金門，台灣海委會主委管碧玲表示，本來打算從台灣派大船載一組人過去，但發生中國大陸海警強制登檢金廈客輪事件後，擔心大船被誤解，要看團隊可否乘坐飛機前往。