大陸海警強登查證件 金門觀光船34人受驚

局勢緊張 中方海監船入台限制水域 中國大陸海警宣布在廈金海域開展常態化執法行動後，周一下午在大金門烏沙角西北方海域登檢台灣金廈客輪初日號，34名遊客及船員受驚。台灣海巡署派遣巡防艇趕抵現場，並伴隨初日號返回金門水頭港。中國大陸海監船8029昨日早上9時10分進入金門限制水域，國民黨立委王鴻薇批評台灣海委會及海巡未即時公布，質疑台方粉飾太平；海巡署其後證實已經伴航65分鐘驅離該船。

台灣海巡署表示，初日號是金門海上觀光船，當時載有11名台灣船員及23名遊客，因烏沙角外多淺灘，該船航行時略偏向中國大陸而遭中國大陸海警強制登檢。陸方6名海警人員登船後在船艙查驗航行計劃、船舶證書、船長船員證照及船長簽名，約34分鐘後離船。台灣海巡艇獲悉後前赴應對，與初日號通聯掌握狀況，並伴航返回水頭港；有遊客直言「嚇死了」、「很怕回不了台灣」。

邱國正：軍方不會介入 台灣海巡署表示，其艦艇對無故意違法或誤入台方水域的中國大陸船舶均以廣播驅離，從未登檢，呼籲陸方秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧；同時提醒台灣民眾在海上活動，避免靠近中國大陸一側水域。台灣海委會主委管碧玲表示，陸方此舉讓民眾感到恐慌驚嚇，傷害兩岸人民感情，令人遺憾；又稱海巡署在海上與對岸合作，這樣的善意才是事實，今次個案相關單位皆努力善後，配合檢調偵查。

台灣國防部長邱國正昨稱，中國大陸近期展開海空聯合戰備警巡新常態，台軍應對也已成常態。至於金門觀光船遭中國大陸海警強制登檢，他稱台軍不會主動介入，以免局勢升溫，並承認擔心擦槍走火，希望非常和平地把問題處理好；又強調國防部的立場是避免戰爭，倘若介入可能加劇衝突，他們並不樂見。

解放軍32架次機艦靠台 另一方面，台灣國防部公布，周一下午4時起，偵獲解放軍殲10、運8及無人機等各型戰機出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。此外，周一上午6時至昨日上午6時偵獲解放軍24架次軍機、8艘次軍艦持續在台灣海峽周邊活動，台軍在海峽中線西側偵獲殲擊機等主、輔戰機及無人機共22架次，其中4架次逾越中線。本報綜合報道