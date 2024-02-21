澳洲水面戰鬥艦隊 規模倍增 與華抗衡

擬10年追加567億國防預算 澳洲近年推行「向北」及「向海」戰略針對中國，當局昨日公布海軍發展藍圖，計劃未來10年增加111億澳元（567億港元）國防預算，組建第二次世界大戰結束後規模最大的水面戰鬥艦隊，艦艇數量由現時11艘上升至26艘。連同正在實施的攻擊核潛艇計劃，澳洲皇家海軍未來擁有全面的水面及水下作戰能力。

美英助研核潛 擁水面水下戰力 澳洲國防部表示，總理阿爾巴內塞政府決定建造更大及更具殺傷力的水面戰鬥艦隊，聯同由美國及英國協助研發的攻擊核潛艇艦隊，確保海上交通及貿易的安全及保障。分析報告指出，澳洲皇家海軍需要立即提升防空、長程打擊、展現、反潛作戰的能力，未來的水面戰鬥艦隊由3艘現役霍巴特級驅逐艦、11艘新型通用護衞艦、6艘大型可選配員水面艦艇，以及建造數量由原先9艘減至6艘的獵人級護衞艦組成。

另將擁25小型艦 保衞民間安全 上述艦艇分為第一級及第二級部隊，霍巴特級驅逐艦與獵人級護衞艦屬於前者，後者是新型通用護衞艦與大型可選配人員水面艦艇。澳洲未來也擁有25艘小型戰艦，分別是6艘阿拉弗拉級離岸巡邏艦及19艘改進型海角級巡邏艇，它們負責執行民間海上安全行動。此外，根據針對現役8艘澳新軍團級護衞艦的短期計劃，服役時間最長的兩艘將提前退役，剩餘6艘不會全面升級，只升級至具備強化海上打擊能力。

澳洲國防部介紹，今年起在南澳省奧斯本造船廠建造獵人級護衞艦，完成後將展開霍巴特級驅逐艦後續艦的計劃。霍巴特級驅逐艦也在上址升級配備最新版本的美國海軍神盾戰鬥系統。新型通用護衞艦是澳新軍團級護衞艦後續艦，澳洲正在考慮德國、日本、南韓、西班牙的設計方案，首3艘在海外建造，餘下8艘在西澳省建造。

夥美建艦艇 配備神盾戰鬥系統 為了大幅加強長程打擊能力，澳洲皇家海軍將與美國合作建造大型可選配員水面艦艇，將配備至少32個垂直發射系統單元及神盾戰鬥系統。澳洲政府承諾為艦隊採購及維護提供資金，除了增加國防預算外，也為此前預算增撥17億澳元（約86億港元），以及為2032年至2033年的國防整合投資計劃追加305億澳元（約1,558億港元）投資，未來10年內艦隊採購及維護投資總額將達到542億澳元（約2,770億港元）。

澳洲副總理兼國防部長馬爾斯指出，水面戰鬥艦隊增強殺傷力，將確保澳洲皇家海軍在當前及未來環境的作戰能力達到最佳狀態。國防工業部長康羅伊表示，發展藍圖確保澳洲皇家海軍造船工業的未來，聲稱未來10年支持3,700個直接就業崗位，並在未來數十年支持數千個間接就業崗位。澳洲皇家海軍司令哈蒙德認為，未來水面戰鬥艦隊的規模、殺傷力、能力，確保澳洲能夠應對地區不斷變化的戰略挑戰。本報綜合報道

馬爾斯（中）稱要確保澳洲皇家海軍在當前及未來環境的作戰能力是最佳。 澳洲皇家海軍水面戰鬥艦隊規模 澳新軍團級護衞艦在西澳省造船廠展開中期能力升級工程。 獵人級護衞艦將是澳軍未來水面戰鬥艦隊主力。