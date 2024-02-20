北韓能由弱轉強 在於戰略與決心

一般的看法是北韓是小國，人口二千多萬，只及南韓的一半。屬窮國，因美國長期制裁，沒法如南韓那樣借助西方的投資及市場來發展。本地礦產資源不多，能源（石油、天然氣）缺乏，又不能開放自由進口，缺美元外匯及受制於西方制裁。

韓戰從來只是休戰，沒有和平協議來結束敵對性質。本來北韓是朝鮮半島的工業區，南韓是農業區。在冷戰時期還有蘇聯的照顧，發展勝於南韓。只是70年代石油危機挫折了它的工業化與農業現代化大計，中蘇交惡斷了中國的貿易，蘇聯瓦解，連蘇聯東歐的市場、技術與能源供應也大減，走上連續危機之路。相對南韓在美國扶翼下，借助日本對美的出口而急速發展，北韓軍事政治壓力加重，國防開支增加，不像南韓借助美國駐軍而可減少國防開支，更能集中經濟發展。軍事方面，北韓面對美軍威脅，失去了中俄奧援，獨力支撐，十分吃力，也連累經濟民生發展緩慢，南北韓、北韓與美國的差距擴大，形勢愈來愈對北韓政權不利。

反客為主 阻嚇美軍 金正恩上台之初，政權中有主張親中國，依靠中國，這違反北韓建獨立自主的要求，因此宮廷政變，金正恩清洗威脅其權位的親中勢力，但同時要解決金正恩時代已經存在的困境，在軍事上不再全面鋪開發展來與南韓美國抗衡，反而是學習中國的例子，全力急速發展核彈武力，阻嚇美軍，同時研發導彈等遠程攻擊武器，把戰爭從朝鮮半島的戰場，伸展至日本、美國本土，使美國不能以南韓作代理人來對付北韓。金正恩的成功戰略轉變，改變對美國捱打的困境，反客為主，奪得了軍事政治的主動。特朗普與金正恩會面更把北韓與美國平等起來，撇除南韓與日本的因素。

北韓與美國是不可能和好，一如中美關係。但打開與美國接觸之門，便可與俄羅斯、中國增強關係，進一步表現出北韓的政治能量。事實上，金正恩的核武導彈戰略以及其堅定政治主張，成了國際上唯一使美國害怕的小國。中俄以至伊朗有太多的顧忌，國內控制不足，無法有北韓的決心。北韓剛視南韓為敵國，不要求統一，連僅有的政治顧忌也取消。一無顧忌，北韓便由小變強，以此強勢便易於打破經濟孤立的困境，中俄亦要對之拉攏了。

研究所所長 陳文鴻