失明狗靠聽力玩接球 感動網民

美國一隻小狗因患有白內障和青光眼而雙目失明，卻憑藉靈敏的聽覺，練得一身驚人的接球本領，主人將牠的日常玩耍片段上傳網絡，感動大批網民。影片顯示，儘管眼前漆黑一片，小狗卻在玩接球時全神貫注，聽到球聲就立刻進入狀態，有時更會一躍而起，在半空跳起接球。