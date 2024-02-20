今夏發射木製衞星 太空回程盼更潔淨

人類在地球軌道上留下的太空垃圾問題日益嚴峻，日本京都大學與一間伐木公司合作研發出人類首顆木製衞星，計劃於今年夏天發射升空。如果該衞星在軌道運行期間表現良好，未來可能會有更多衞星使用木材作為材料，將有效減輕衞星在重返大氣層時造成鋁沉積等環境問題。

探測器名為LignoSat，由木蘭木製成。該種木材在太空真空環境下不會燃燒或腐爛，但它在重新進入地球大氣層時，會燃燒成細小的灰燼，成為未來衞星中有用、可生物降解的材料。預計LignoSat將在太空中運行至少6個月，然後才能進入高層大氣。

另一衞星擬檢查火箭殘骸 為確認木材是否適合作為材料，研究人員首先在模擬太空條件的實驗室測試，其後又將樣本送到國際太空站（ISS），接受近一年的太空暴露測試，結果顯示出很少的損壞迹象。在一眾被測試木材中，木蘭樹的木材被證明最為堅固。

與此同時，由日本一間新創公司與日本宇宙航空開發機構（JAXA）合作開發的太空垃圾檢查衞星ADRAS-J前日在新西蘭搭乘美國航天技術公司火箭實驗室的運載火箭發射升空，目的是檢查近地軌道上H2A火箭殘骸。火箭實驗室表示，是次任務是軌道碎片清除計劃的第一階段，ADRAS-J將提供有助於清除太空垃圾的數據，以確保後代可以持續利用太空。本報綜合報道