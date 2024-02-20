實習醫生組織抗爭 韓頒開工令擬拉人

【本報綜合報道】南韓實習醫生組織稱今天起罷工，抗議政府推動醫學院擴大招生規模，加劇行業競爭。南韓衞生部昨日頒布開工令，警察廳揚言將與檢方協商並考慮逮捕煽動罷工的主導者，防止事態進一步擴大或延長，並對人民造成傷害。

或啟軍醫院急症室應對 實習醫生協議會號召，全國醫院所有實習醫生和住院醫生在昨日前提交辭職申請，並於今日清晨6時起罷工。目前至少715名實習醫生提交辭呈，尚無申請獲受理，請辭人數預計將進一步增加。總理韓悳洙昨日宣布，各公共醫療機構將在醫生罷工期間全面允許遠程診療。

國防部發言人全河奎表示，若實習和住院醫生因反對醫學院擴招而集體辭職罷工，韓軍將根據跨政府部門應對措施，向民間開放國軍首都醫院等12家軍醫院的急症室，並提供支援以確保急診患者能接受治療。此外，國防部還將在不影響部隊醫療體系的範圍內探索治療普通患者和派遣軍醫。

警察廳廳長尹熙根公布，目前確認至少3人違反政府頒布的開工令，警方將等待保健福祉部按照既定流程提交投訴後，再啟動調查。警方準備在醫生罷工期間，在每間醫院附近部署約20人的機動部隊應對突發情況，萬一在現場調查過程中發生肢體衝突，將會進一步提供及時支援。