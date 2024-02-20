台兩網紅造假詆毀 柬總理拒放人列黑名單

台灣網紅「晚安小雞」和「阿鬧」在柬埔寨直播造假，因犯煽動製造社會動亂罪，日前各被判囚兩年及罰款400萬柬幣（約7,700港元）。柬埔寨總理洪馬內昨日首度回應事件，批評兩人為直播賣貨賺錢，從台灣赴柬拍攝被綁架凌虐的造假影片，傷害柬埔寨形象。他亦拒絕放人的呼籲，並指兩人刑滿後將被列為入境黑名單，終身禁止入境。

洪馬內出席公開活動時表示，晚安小雞及阿鬧早前從台灣飛抵金邊後，原先計劃在當地拍片，但拍攝不成下轉往西港，並在途中購買軍裝、假槍等工具。他們在西港拍攝造假影片後，晚安小雞把相關影片傳給在台灣的妻子，由後者上傳影片至網上。

洪馬內指，晚安小雞和阿鬧宣稱這樣做是為了流量，在觀看直播人數增多時開始賣貨。他氣憤表示：「為了直播賣貨，他們飛來破壞我們，太自私了。」他批評兩人所為自私自利，傷害了柬埔寨，導致當地民眾失去收入，因為外國遊客都對柬埔寨卻步。

斥為流量影響旅業損形象 洪馬內提及，近年該國持續遭外國人士抹黑、損害國家形象，包括2022年的血奴事件，以及泰國女子謊稱在當地被強迫抽血、準備摘器官等。他稱：「這些人為了自身利益，不惜造假抹黑，這對我們來說公平嗎？吳哥窟的導遊、賣紀念品的小孩，他們犯了甚麼錯要用這種方式傷害他們？」

洪馬內強調，為了防止造假事件繼續上演，會將這些內容創作者列入黑名單，終身禁入柬埔寨。他另透露，上周六有人為晚安小雞和阿鬧出面干預，稱應憐憫兩名年輕人，因為他們在台灣的母親生病。洪馬內指自己在電話中回罵對方，稱這樣他們應受更嚴厲懲罰，因為他們是忘恩負義的兒子，本應照顧母親，而非前往他國製造麻煩。本報綜合報道