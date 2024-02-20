美雙航母部署印太 另列根號將結束駐日

【本報綜合報道】航空母艦是美國主要的軍事展現方式，也是應對印太地區局勢的重要手段，最新公開資料顯示目前有兩艘航空母艦在區內以部署形式展開活動，另有兩艘正在美國東西兩岸海域實施部署前的相關訓練，還有一艘準備從日本回國。

羅斯福號身處菲律賓海 美國航空母艦出海目的分為兩種，一是執行海外部署任務，主要前往西太平洋、歐洲或中東地區等海域巡航；二是展開訓練或演習為日後部署任務做準備。目前處於部署狀態的美國航空母艦，分別是紅海的艾森豪威爾號、菲律賓海的羅斯福號、太平洋中部的卡爾文森號、日本的列根號。卡爾文森號去年10月從美國西岸前往西太平洋，與羅斯福號展開聯合行動；本月13日至18日停靠夏威夷州珍珠港，預料將駛回本土駐地結束部署。羅斯福號本月14日完成休整駛離關島，繼續巡航西太平洋。

列根號去年11月完成巡航西太平洋，返回駐地日本神奈川縣橫須賀基地。根據美國海軍此前的通報，該艦今年稍後離開日本，結束自2015年起駐守日本的任務，它將返回美國西岸展開維修。至於駐日美軍航空母艦的空缺，將再度由喬治華盛頓號擔任。

該艦2008年至2015年派駐日本，之後返回美國實施換料綜合大修工程；目前在大西洋執行「艦船訓練可用性及最終評估問題」，使之準備好全面整合至航空母艦打擊群。它今年稍後繞航南美洲南部海域前往日本，與列根號再次交換「身份」。

林肯號本月5日駛離美國西岸，目前在負責東太平洋地區的第3艦隊行動區實施「先進戰術訓練」，其艦載機包括F35C隱形戰機。美國海軍表示，「先進戰術訓練」提升在各個領域的戰鬥能力及戰術熟練度。當羅斯福號完成巡航西太平洋並回國，很大機會由林肯號接手執行該部署任務，確保美國在區內維持「雙航空母艦」編制。

卡爾文森號駛離珍珠港。 羅斯福號繼續在菲律賓海巡航。 美國航空母艦活動示意圖