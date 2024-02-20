北約成員 憂美拒協防歐洲 商應對一旦俄進襲

斯托爾滕貝格

特朗普隨時重返白宮 加劇危機 美國對歐洲的安全承諾近期成為焦點，美國傳媒周日報道，在今年德國慕尼黑安全會議上，北約成員國憂慮美國不再繼續發揮協防歐洲的作用，私下討論俄羅斯襲擊其中一個成員國的情景，並認為已經成為需要緊急應對的危險。

報道指出，出席慕尼黑安全會議的歐洲各國高級國防官員，對美國未能夠向烏克蘭提供數十億美元資金表示擔憂，並認為若援助烏克蘭情況公開惡化，可能鼓勵俄羅斯直接攻擊北約盟國，官員形容今年會議的情緒充滿不確定性。德國國防部長皮斯托留斯直言，無法預測北約領土會否以及何時遭襲擊，但稱可能5年到8年內發生。

美參議員指歐洲乏威懾力 美國共和黨國會參議員萬斯（JD Vance）在會議小組討論會上指摘，歐洲的問題在於自身沒有足夠威懾力，因為沒有採取足夠主動，美國的安全承諾反而讓歐洲的安全萎縮。有美國國會高級助理指出，即使美國援助資金到位，設備運抵烏克蘭也需要時間，烏軍目前需要防空系統，設備短缺已經導致俄軍導彈襲擊造成嚴重破壞。

爭取重返白宮的美國前總統特朗普日前表明，若北約盟國沒有繳交「保護費」，當他們遭俄羅斯攻擊時，美方不會施以援手。美國傳媒報道，歐洲大使及外交官正在推測若特朗普勝出今年11月總統選舉將如何改變北約，並嘗試找出對他有影響力或可以傳話的關鍵人士，以防其二度上任後，因內閣官員與之立場一樣而不受約束。

特朗普對北約盟國不滿的主要原因，是很多國家沒有達到國防開支佔本地生產總值2%的「標準」，例如作為歐洲大國的法國及德國，所佔比率分別是1.9%及1.65%。報道指出，特朗普在任總統初期，時任白宮國家安全顧問麥克馬斯特曾經解釋，這個「標準」只是目標而非要求。雖然特朗普明白此事，但他喜歡自己演繹的方式。

特朗普發言人米勒（Jason Miller）發表聲明回應，表示特朗普在任總統時，歐洲局勢是和平，但在總統拜登任內經歷「死亡及摧毀」，指出特朗普透過提出要求，成功令北約盟國增加開支，但拜登走回頭路任由北約盟國佔美國納稅人的便宜。聲明直言，「若你不支付自己的國防開支，你不應該因面對更多戰爭而感到驚訝」。

秘書長不願發展核打擊力 值得留意的是，德國近期有政客提出歐洲應該發展核威懾能力，旨在減少在這方面對美國的依賴。北約秘書長斯托爾滕貝格上周六回應時表示，這個做法沒有幫助，又稱任何對北約現行核威懾能力的質疑，只會削弱現時需要可靠威懾能力的北約。本報綜合報道

皮斯托留斯 萬斯 北約部隊在斯洛伐克舉行演習。（Getty Images圖片）